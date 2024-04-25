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Марсель - Ницца 2:2. Обзор матча и видео голов
Красная карточка в матче
Фото: Olympique de Marseille, Х
В матч 29-го тура Лиги 1 сыграли матч "Марсель" - "Ницца". Поединок закончился со счетом 2:2. Весь второй тайм "провансальцы" играли в меньшинстве из-за удаления камерунского форварда Мумбанья, которое он получил на 45+1 минуте.
Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Франции "Марсель" - "Ницца".
Марсель. "Стад Велодром".
"Марсель" - "Ницца" 2:2
Голы (гол): Моффи (13'), Клосс (31'), Обамеянг (56'), Бар (72')
Напомним, что на последних минутах матча Обамеянг мог принести победу своей команде, но попал в перекладину. Всего у габонца в нынешнем сезоне чемпионата Франции 30 матчей, в которых он забил 13 голов и отдал 7 ассистов. Также он лучший бомбардир Лиги Европы, в 11 матчах забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
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