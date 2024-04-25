Топ-клубы Европы обратили свое внимание на хавбека Монако

На центрального полузащитника "Монако" Юсуфа Фофана обратили внимание несколько топ-клубов Европы.

25-летним игроком заинтересовались такие команды: "Арсенал", "Атлетико Мадрид", "Милан" и "ПСЖ". Они летом попытаются договориться с французским клубом о трансфере футболиста.

У Юсуфа контракт с "Монако" рассчитан до июня 2025 года. Полузащитник в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 28 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.