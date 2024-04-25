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Тренер Монако Хюттер: Мы сделали большой шаг к Лиге чемпионов

Франция
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Наставник поделился своими эмоциями

Тренер Монако Хюттер: Мы сделали большой шаг к Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Монако" Адольф Хюттер прокомментировал победу команды против "Лилля" (1:0).

"Мы сделали большой шаг к Лиге чемпионов. Это было большое противостояние между двумя командами, это борьба за места в Лиге чемпионов", - сказал специалист.

Сейчас подопечные Адольфа занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1 и имеют 58 баллов. Они отстают от лидера ("ПСЖ") на 11 очков.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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