Тренер Монако Хюттер: Мы сделали большой шаг к Лиге чемпионов

Главный тренер "Монако" Адольф Хюттер прокомментировал победу команды против "Лилля" (1:0).

"Мы сделали большой шаг к Лиге чемпионов. Это было большое противостояние между двумя командами, это борьба за места в Лиге чемпионов", - сказал специалист.

Сейчас подопечные Адольфа занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1 и имеют 58 баллов. Они отстают от лидера ("ПСЖ") на 11 очков.

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