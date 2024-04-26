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Легендарный экс-президент Лиона вернулся в футбол в необычной роли
Отдых закончился
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Бывший президент "Лиона" Жан-Мишель Ола назначен главой женской профессиональной лиги Франции, сообщает L'Equipe.
"Я иду на эту должность, дабы вернуть любительскому футболу и женскому профессиональному футболу всё то, что они для меня сделали, когда я был руководителем клуба", - сказал 76-летний Ола.
Напомним, Ола покинул пост президента "Лиона" 8 мая 2023 года. На своей должности он находился 36 лет.
Под руководством Ола "ткачи" семь раз становились чемпионом Франции, выигрывали Кубок Франции и Кубок французской лиги, выходили в полуфинал Лиги чемпионов. В общей сложности мужские и женские команды "Лиона" завоевали более 50 титулов в различных турнирах.
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