Легендарный экс-президент Лиона вернулся в футбол в необычной роли

Бывший президент "Лиона" Жан-Мишель Ола назначен главой женской профессиональной лиги Франции, сообщает L'Equipe.

"Я иду на эту должность, дабы вернуть любительскому футболу и женскому профессиональному футболу всё то, что они для меня сделали, когда я был руководителем клуба", - сказал 76-летний Ола.

Напомним, Ола покинул пост президента "Лиона" 8 мая 2023 года. На своей должности он находился 36 лет.



Под руководством Ола "ткачи" семь раз становились чемпионом Франции, выигрывали Кубок Франции и Кубок французской лиги, выходили в полуфинал Лиги чемпионов. В общей сложности мужские и женские команды "Лиона" завоевали более 50 титулов в различных турнирах.