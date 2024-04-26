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Французский футболист подал в суд на производителей вакцин и федерацию

Франция
Обновлено

Слушания дела состоятся 2 июля

Французский футболист подал в суд на производителей вакцин и федерацию

kewoulo

Новина українською

Франсуа-Ксавье Фуму Тамузо подал в суд на фармацевтические компании Pfizer и BioNTech, а также на Французскую федерацию футбола (FFF), утверждая, что вакцина COVID-19 могла привести к завершению его карьеры.

Фуму Тамузо присоединился к "Стад Лаваль" в 2021 году, но после ряда травм был вынужден завершить карьеру в возрасте 29 лет. Игрок хочет, чтобы суд исследовал возможную связь между его травмами и вакцинацией от COVID-19.

Футболист также обвиняет FFF, ведь на момент вакцинации (июль 2021 года) она не была обязательной для профессиональных футболистов. Его адвокат считает, что федерация несет ответственность за разработку медицинского протокола, который поощрял вакцинироваться до принятия закона.

Слушание по делу состоится в Париже, оно назначено на 2 июля.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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