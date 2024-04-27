Два быстрых гола и два удаления в матче Монпелье - Нант 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 31-го тура Лиги 1 сыграли матч "Монпелье" - "Нант", матч начался от голов на старте матча с участием обеих команд. А закончился двумя удалениями в составе "Монпелье".



На 90+1 Люка Минкарелли сорвал атаку и получил за это красную карточку. Вскоре, а именно, на 90+4 Арно Норден сыграл прямой ногой в соперника, за это также был удален с поля.

Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Франции "Монпелье" - "Нант".

Монпелье. "Стад де ла Моссон".

"Монпелье" - "Нант" 1:1

Голы: Адамс (2'), Аблин (7')



Подметим, что на данный момент "Монпелье" занимает 12 строчку турнирной таблицы Лиги 1 и за три тура до конца розыгрыша чемпионата уже гарантировал себе сохранение прописки в элите.