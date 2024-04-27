Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два быстрых гола и два удаления в матче Монпелье - Нант 1:1. Обзор матча и видео голов
Кого удалили?
Фото: MHSC, Twitter
В рамках 31-го тура Лиги 1 сыграли матч "Монпелье" - "Нант", матч начался от голов на старте матча с участием обеих команд. А закончился двумя удалениями в составе "Монпелье".
На 90+1 Люка Минкарелли сорвал атаку и получил за это красную карточку. Вскоре, а именно, на 90+4 Арно Норден сыграл прямой ногой в соперника, за это также был удален с поля.
Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Франции "Монпелье" - "Нант".
Монпелье. "Стад де ла Моссон".
"Монпелье" - "Нант" 1:1
Голы: Адамс (2'), Аблин (7')
Подметим, что на данный момент "Монпелье" занимает 12 строчку турнирной таблицы Лиги 1 и за три тура до конца розыгрыша чемпионата уже гарантировал себе сохранение прописки в элите.
Популярное сейчас
- И не Лунин, и не Куртуа. Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- Минобороны: Пригодных к военной службе мужчин будут делить на 4 категории по состоянию здоровья
- Александру Заварову – 63 года: что вы знаете о легенде киевского Динамо? Квиз от UA-Футбол
- ПСЖ хочет убедить вундеркинда Барселоны покинуть свой клуб
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО