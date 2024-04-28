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Лига 1. ПСЖ – Гавр 3:3. Небесные откладывают празднование Парижа

Франция

Парижане ещё не чемпионы

Лига 1. ПСЖ – Гавр 3:3. Небесные откладывают празднование Парижа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 31-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Гавр 3:3

Голы: Барколя 29, Хакими 78, Рамуш 90+5 – Опери 19, Айю 38, Туре 61 (п)

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос (Шкриньяр, 62), Данилу Перейра, Лукас Бералдо, Витинья, Заир-Эмери, Дембеле (Мбаппе, 46), Асенсио (Ли Кан Ин, 46), Барколя (Меюлю, 46), Коло-Муани (Гонсалу Рамуш, 62)

Гавр: Дема, Него, Льорис, Сальмье, Санганте, Опери, Туре, Таргаллин (Кузяев, 82), Айю (Кешта, 71), Казимир (Жужу, 82), Сабби

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