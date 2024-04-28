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Заир-Эмери остается в ПСЖ еще на 5 лет
В 2014-м Уоррен присоединился к академии парижан
Фото: https://twitter.com/PSG_inside
Пресс-служба "красно-синих" сообщила о продолжении сотрудничества с талантливым полузащитником. В текущем сезоне юноша провел 38 встреч во всех соревнованиях.
За две неполные кампании в первой команде ПСЖ молодой футболист появлялся в 69 поединках. В прошлом месяце ему исполнилось 18 лет.
Уоррен начал заниматься футболом в 2011-м, присоединившись к "Обервилье". Последние 10 лет он выступает в структуре чемпиона Франции. Также полузащитника вызвали в молодежные сборные U16, U17, U18, U19 и U21, а в ноябре 2023 года дебютировал в команде Дешама.
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