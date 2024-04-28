Лига 1. Исмаили помог Лиллю добыть волевую победу, Ницца закрепилась в зоне ЛЕ

"Лилль" закрепился в зоне ЛЧ после волевой победы на "Сен Симфорьен". Хотя начинался матч против одного из аутсайдеров провально – Бенталеб на 20-й минуте привёз пенальти, который реализовал Жорж Микаутадзе, оформив свой 11-й гол в кампании. Но "Мец" как всегда подвела оборона. Ещё до перерыва подопечные Фонсеки перевернули игру. Его старый товарищ по "Шахтёру" Исмаили сравнял счёт, а под самый перерыв Языджи фирменным ударом со штрафного обеспечил "догам" важные три очка. "Лилль" вышел на третью позицию и ждёт результата "Бреста" в Ренне.

Также вернулась на победную тропу "Ницца", которая зарезервировала за собой 5-ю строчку после успеха на "Стад де ла Мено". Хотя сценарий тут был схожий: фаворит пропустил первым, но затем вернулся в игру. Баква вывел подопечных Виейра вперёд, после чего Гессан ответил с 11-метрового. Во второй половине "орлят" затащили ветераны – сначала Данте забил с углового, а под конец Сансон поставил точку.

В параллельных матчах главный аутсайдер Лиги 1 подал признаки жизни. "Клермон" в большинстве неожиданно разгромил "Реймс" за счёт дублей Чама с 11-метровых и Рашани. Ещё 4 очка и можно думать о спасении – другое дело, что играть с "Лионом" и "Монако" в ближайшие недели. Также был близок к сенсации "Лорьян". "Мерлузовые" могли выбраться из зоны вылета этим днём, но после перерыва растеряли перевес и проиграли "Тулузе".

Лига 1. 31-й тур

Мец, Сен Симфорьен

Мец – Лилль 1:2

Голы: Микаутадзе 23 (п) – Исмаили 31, Языджи 44

Страсбург, Стад де ла Мено

Страсбур – Ницца 1:3

Голы: Баква 18 – Гессан 44 (п), Данте 52, Сансон 84

Клермон, Габриэль Монпье

Клермон – Реймс 4:1

Голы: Чам 31 (п), 56 (п), Рашани 79, 90

Удаление: Де Смет 77

Лорьян, Мустуар

Лорьян – Тулуза 1:2

Голы: Понко 19 – Даллинга 59, Сиссоко 83