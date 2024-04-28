Лига 1. Лион принёс ПСЖ титул, Ренн и Брест выдали матч сезона

Лига 1. 31-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Монако 3:2

Голы: Ляказетт 22, Бенрахма 26, Фофана 84 – Бен Йеддер 1, 60

Бывший гегемон сделал одолжение современному гегемону. Некогда 7-кратный чемпион Франции кряду "Лион" отобрал очки с "Монако", который теперь даже теоретически не сможет догнать лидера. А значит Париж официально стал победителем Лиги 1. Снова.

Сегодняшний матч не мог не потешить давнего поклонника Лиги 1. 33-летний Виссам Бен Йеддер оформил свой третий выездной дубль в сезоне, дважды огорчив Антони Лопеша в дебюте каждого из таймов. По другую сторону буйствовали давние выпускники "ткачей". Александер Ляказетт забил первый, а Толиссо помог Бенрахма отличиться спустя 4 минуты. А напоследок Ляказетт ассистировал на победный Малику Фофана.

Осечка "Монако" немного улучшила настроение конкурентам за Лигу Чемпионов. Но "монегаски" всё равно остаются очевидными фаворитами на получения прямой путёвки в главный европейский турнир, имея и 3 пункта отрыва от 4-го места, и комфортный календарь ("Клермон" и "Нант" дома, "Монпелье" на выезде.

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Брест 4:5

Голы: Калимуэндо 4, 9, Теат 68, Терье 79 – Мунье 11, Омари 48 (аг), Сатриано 54, Камара 66, Брасье 90+6

До того абсолютно лучший матч сезона выдали "Ренн" и "Брест", который теперь в двух пунктах от "Монако". "Ренн" повёл в два мяча уже в стартовые 10 минут благодаря дублю Арно Калимуэндо. Но Мунье отыграл один до перерыва, а автогол Омари в дебюте второй половины снова привёл к паритету.

Затем уже "Брест" повёл в два – Сатриано отличился головой, а Камара успешно завершил остроумный розыгрыш аута. Но хозяева и не думали сдаваться. В следующие четверть часа Теат и Терье снова сделали счёт равным. Дело шло к ничьей, как центрбек "Бреста" Лилиан Брассье на 5-й компенсированной забил важнейший гол в карьере.

4:5. Сложно не порадоваться за главную сенсацию сезона, которая продолжает свой путь к прямой квалификации в ЛЧ. Горько лишь за Стива Манданда, карьеру которого сегодня по сути закончили. Да, у 39-летней легенды ещё год по контракту. Но 5 пропущенных и 0 сейвов за игру – это едва ли не худший перфоманс за длиннющую карьеру.