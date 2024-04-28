ПСЖ в третий раз подряд стал чемпионом Франции

В рамках 31-го тура чемпионата Франции "Лион" обыграл "Монако" со счетом 3:2. Таким образом, "монегаски", которые находятся на втором месте в Лиге 1, потеряли даже теоретические шансы на титул.

Хотя и ПСЖ во вчерашнем матче сыграл вничью с "Гавром", однако столичный клуб опережает "Монако" на 12 очков. До финиша первенства осталось три тура.

"Пари Сен-Жермен" в третий раз подряд стал чемпионом Франции. В общей сложности с 2013-го года парижане 10 раз выигрывали Лигу 1 из 12 попыток.

Подопечные Луиса Энрика также продолжают выступления в Лиге чемпионов: на стадии полуфинала они встретятся с "Боруссией" Дортмунд. Кроме этого, 25 мая ПСЖ сыграет в финале Кубка Франции против “Лиона”.