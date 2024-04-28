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ПСЖ в третий раз подряд стал чемпионом Франции
Команда имеет все шансы на Требл
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 31-го тура чемпионата Франции "Лион" обыграл "Монако" со счетом 3:2. Таким образом, "монегаски", которые находятся на втором месте в Лиге 1, потеряли даже теоретические шансы на титул.
Хотя и ПСЖ во вчерашнем матче сыграл вничью с "Гавром", однако столичный клуб опережает "Монако" на 12 очков. До финиша первенства осталось три тура.
"Пари Сен-Жермен" в третий раз подряд стал чемпионом Франции. В общей сложности с 2013-го года парижане 10 раз выигрывали Лигу 1 из 12 попыток.
Подопечные Луиса Энрика также продолжают выступления в Лиге чемпионов: на стадии полуфинала они встретятся с "Боруссией" Дортмунд. Кроме этого, 25 мая ПСЖ сыграет в финале Кубка Франции против “Лиона”.
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