Лига 1. 31-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Ланс 2:1

Гол: Обамеянг 1, Гуйе 85 – Саид 77

Очередной мощный перфоманс Пьера-Эмерика Обамеянга обеспечил "Марселю" домашнюю победу над "Лансом". А вместе с ней и первый позитивный результат "Олимпика" в Лиге 1 за последние 5 туров. Само собой, с таким перфомансом о Лиге Чемпионов или Лиге Европы речь не идёт. Но к 6-му места подопечные Гассе приблизились, где в двух пунктах расположен как раз таки сегодняшний соперник.

"Марсель" выдал лучший дебют из возможных. Уже на первой минуте Пьер-Эмерик откликнулся на передачу Ндиайя и правой ногой уложил мяч в сетку ворот Самба. Ещё до перерыва габонец мог забивать трижды – дважды бил головой и один раз вышел на рандеву с кипером, но Самба больше не позволил Обамеянг забить.

Гости начали оживать лишь к концу первой половины. Так Сотока проверил каркас ворот с острого угла головой поразил штангу. "Марсель" сделал всё, чтобы успокоить игру и добился в этом успеха во второй половине. Но безошибочно в обороне "провансальцы" по традиции сыграть не смогли. Айдара прорвался по правому краю, перегрузил зону и нашёл возможность для подачи на Саида, который сравнял счёт.

Игра словно застыла на пару минут, но "Марсель" первым решился пойти на штурм. И он себя оправдал. Обамеянг создал голевой шанс для Гуйе, который первым голом в сезоне принёс "Олимпику" 3 очка.

Марсель: Лопес, Клосс (Луис Энрике, 79), Жиго, Мурильо (Онана, 72), Балерди, Гарсия, Верету, Харит (Кондогбиа, 65), Гуйе, Ндиай (Сарр, 65), Обамеянг

Ланс: Самба, Айдара, Данзо, Медина, Мачадо (Сишуба, 76), Франковски, Менди (Агилар, 81), Фюльжени (Кошта, 62), Эль-Энауи (Саид, 62), Сотока, Ваи (Диуф, 76)