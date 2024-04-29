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Президент ПСЖ: Выиграть чемпионат - это фантастика, но сделать это в 12-й раз - это особое достижение

Франция

Нассер Аль-Хелаифи выразил благодарность клубу и болельщикам

Президент ПСЖ: Выиграть чемпионат - это фантастика, но сделать это в 12-й раз - это особое достижение

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи опубликовал заявление, в котором поздравил свою команду с 12-й победой в Лиге 1.

"Выиграть чемпионат - это фантастика, но сделать это в 12-й раз - это особое достижение для всех, кто связан с "Пари Сен-Жермен". Поздравляю всех игроков, тренера Энрике и его команду, Луиса Кампоса и его отдел, а также всех членов клуба. Я не забываю о болельщиках, которые были на нашей стороне независимо от результата. Мы отпразднуем это как семья и продолжим упорно работать, матч за матчем".

Парижане стали чемпионами после победы "Олимпика Лиона" над "Монако" со счетом 3:2 на этих выходных.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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