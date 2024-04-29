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Тренер Ланса - о завершении сезона 2023/24: Я надеюсь, что у нас будет счастливый конец
Франк Хайзе поделился своими эмоциями
Фото: Racing Club de Lens, twitter
Главный тренер "Ланса" Франк Хайзе прокомментировал финальную часть сезона в Лиге 1.
"В прошлом сезоне мы летали. В этом сезоне мы летели, но мы также оступились. Я надеюсь, что у нас будет счастливое завершение сезона, который был ужасно тяжелым. Если у нас будет счастливый конец, то это то, на что мы заслужили. Игроки прилагают максимум усилий для этого".
"Ланс" сейчас занимает шестое место в турнирной таблице и имеют 46 баллов. Но команда все еще будет бороться за еврокубки.
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