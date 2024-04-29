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Тренер Ланса - о завершении сезона 2023/24: Я надеюсь, что у нас будет счастливый конец

Франция

Франк Хайзе поделился своими эмоциями

Тренер Ланса - о завершении сезона 2023/24: Я надеюсь, что у нас будет счастливый конец

Фото: Racing Club de Lens, twitter

Новина українською

Главный тренер "Ланса" Франк Хайзе прокомментировал финальную часть сезона в Лиге 1.

"В прошлом сезоне мы летали. В этом сезоне мы летели, но мы также оступились. Я надеюсь, что у нас будет счастливое завершение сезона, который был ужасно тяжелым. Если у нас будет счастливый конец, то это то, на что мы заслужили. Игроки прилагают максимум усилий для этого".

"Ланс" сейчас занимает шестое место в турнирной таблице и имеют 46 баллов. Но команда все еще будет бороться за еврокубки.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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