Тренер Ланса - о завершении сезона 2023/24: Я надеюсь, что у нас будет счастливый конец

Главный тренер "Ланса" Франк Хайзе прокомментировал финальную часть сезона в Лиге 1.

"В прошлом сезоне мы летали. В этом сезоне мы летели, но мы также оступились. Я надеюсь, что у нас будет счастливое завершение сезона, который был ужасно тяжелым. Если у нас будет счастливый конец, то это то, на что мы заслужили. Игроки прилагают максимум усилий для этого".