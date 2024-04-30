Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека: Я не знаю, что будет в следующем сезоне
Экс-тренер "Шахтера" еще не определился со своим будущим
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека заявил, что пока еще не думал о своем будущем.
"Я полностью сосредоточен на последних четырех матчах чемпионата. Будущее команды, безусловно, важнее, чем мое.
Я не знаю, что будет в следующем сезоне. Я еще не решил", - приводит слова Фонсеки Radio Rossonera.
Фонсеку связывают с "Марселем" и "Миланом". Также экс-наставником "Шахтера" интересуется "Ливерпуль". Его контракт с "догами" заканчиваетс летом 2024 года.
"Лилль" занимает четвертое место в таблице Лиги 1, набрав 55 очков.
Популярное сейчас
- Умер бывший тренер Динамо и сборной Украины, Полесье победило Ворсклу. Главные новости за 29-е апреля
- Давид Луис ответил на критику за игру в Челси: Эти люди забыли прошлое
- Роберт всемогущий. Барселона — Валенсия 4:2. Видео голов и обзор матча
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО