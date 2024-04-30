Фонсека: Я не знаю, что будет в следующем сезоне

Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека заявил, что пока еще не думал о своем будущем.

"Я полностью сосредоточен на последних четырех матчах чемпионата. Будущее команды, безусловно, важнее, чем мое. Я не знаю, что будет в следующем сезоне. Я еще не решил", - приводит слова Фонсеки Radio Rossonera.

Фонсеку связывают с "Марселем" и "Миланом". Также экс-наставником "Шахтера" интересуется "Ливерпуль". Его контракт с "догами" заканчиваетс летом 2024 года.

"Лилль" занимает четвертое место в таблице Лиги 1, набрав 55 очков.