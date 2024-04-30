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Фонсека: Я не знаю, что будет в следующем сезоне

Франция

Экс-тренер "Шахтера" еще не определился со своим будущим

Фонсека: Я не знаю, что будет в следующем сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека заявил, что пока еще не думал о своем будущем.

"Я полностью сосредоточен на последних четырех матчах чемпионата. Будущее команды, безусловно, важнее, чем мое.

Я не знаю, что будет в следующем сезоне. Я еще не решил", - приводит слова Фонсеки Radio Rossonera.

Фонсеку связывают с "Марселем" и "Миланом". Также экс-наставником "Шахтера" интересуется "Ливерпуль". Его контракт с "догами" заканчиваетс летом 2024 года.

"Лилль" занимает четвертое место в таблице Лиги 1, набрав 55 очков.

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Паулу Фонсека Лилль
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Источник:
Radio Rossonera
Опубликовал: Алина Ерофеева
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