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ПСЖ готов продолжить сотрудничество с Луисом Энрике
Поводов для ухода нет
Фото: twitter.com/SEFutbol
"Пари Сен-Жермен" планирует подписать новый контракт с главным тренером команды Луисом Энрике.
Как сообщает L'Equipe, в руководстве парижского клуба полностью удовлетворены работой испанского специалиста и не готовы с ним расставаться даже в случае неудач в оставшихся матчах сезона в Лиге чемпионов и Кубке Франции.
Действующий трудовой договор Энрике рассчитан до лета 2025 года.
Напомним, на прошлой неделе "ПСЖ" досрочно оформил чемпионство Франции. 1 мая подопечные Энрике сыграют на выезде против дортмундской "Боруссии" в рамках первой игры 1/2 финала Лиги чемпионов.
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