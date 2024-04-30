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ПСЖ не планирует отдавать в аренду своего опорника, который стоит 60 млн евро

Франция

Клуб начал разрабатывать стратегию на летние трансферы

ПСЖ не планирует отдавать в аренду своего опорника, который стоит 60 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" уже начинает планировать летние трансферы, но они уже решили, какой игрок не покинет французский клуб в конце этого сезона.

По информации Фабрицио Романо, руководство "Пари Сен-Жермен" не планирует отдавать своего опорного полузащитника Мануэля Угарте в аренду, несмотря на некоторые сплетни о его возможном уходе.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Мануэля в 60 миллионов евро. Футболист в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 23 матча, в которых отдал 3 результативные передачи.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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