ПСЖ не планирует отдавать в аренду своего опорника, который стоит 60 млн евро

"ПСЖ" уже начинает планировать летние трансферы, но они уже решили, какой игрок не покинет французский клуб в конце этого сезона.

По информации Фабрицио Романо, руководство "Пари Сен-Жермен" не планирует отдавать своего опорного полузащитника Мануэля Угарте в аренду, несмотря на некоторые сплетни о его возможном уходе.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Мануэля в 60 миллионов евро. Футболист в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 23 матча, в которых отдал 3 результативные передачи.