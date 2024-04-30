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Луис Энрике похвалил португальского хавбека накануне матча ЛЧ
Наставник ПСЖ рассказал о Витиньо
Фото: psg.fr
Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ" накануне полуфинала ЛЧ высказался о полузащитнике Витиньо.
"Он один из лучших в мире на своей позиции. У него все прекрасно, его сезон был невероятным. Витинья может забивать голы, также он значительно усовершенствовал свои игровые навыки и является одним из лучших игроков, которые у нас есть", - цитирует специалиста Фабрицио Романо.
Напомним, что старт матча ЛЧ "Боруссия Д" - "ПСЖ" 1 мая в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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