Луис Энрике похвалил португальского хавбека накануне матча ЛЧ

Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ" накануне полуфинала ЛЧ высказался о полузащитнике Витиньо.

"Он один из лучших в мире на своей позиции. У него все прекрасно, его сезон был невероятным. Витинья может забивать голы, также он значительно усовершенствовал свои игровые навыки и является одним из лучших игроков, которые у нас есть", - цитирует специалиста Фабрицио Романо.