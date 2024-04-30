  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Луис Энрике похвалил португальского хавбека накануне матча ЛЧ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Энрике похвалил португальского хавбека накануне матча ЛЧ

Франция

Наставник ПСЖ рассказал о Витиньо

Луис Энрике похвалил португальского хавбека накануне матча ЛЧ

Фото: psg.fr

Новина українською

Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ" накануне полуфинала ЛЧ высказался о полузащитнике Витиньо.

"Он один из лучших в мире на своей позиции. У него все прекрасно, его сезон был невероятным. Витинья может забивать голы, также он значительно усовершенствовал свои игровые навыки и является одним из лучших игроков, которые у нас есть", - цитирует специалиста Фабрицио Романо.

Напомним, что старт матча ЛЧ "Боруссия Д" - "ПСЖ" 1 мая в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеБоруссия Дортмунд — ПСЖ. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 01.05.2024
По теме
yellow-arrow
Матч ЛЧ между Боруссией Д и ПСЖ признан немецкими властями опасным
yellow-arrow
ПСЖ не планирует отдавать в аренду своего опорника, который стоит 60 млн евро
yellow-arrow
ПСЖ готов продолжить сотрудничество с Луисом Энрике
Луис Энрике Витиньо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости