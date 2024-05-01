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Федерация футбола Франции подписала новое соглашение с Nike

Франция

Nike продлил сотрудничество со сборной до 2034 года

Федерация футбола Франции подписала новое соглашение с Nike

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Новина українською

Nike подписал новый 10-летний контракт с Французской футбольной ассоциацией, компания продолжает поставлять форму для национальной сборной до 2034 года.

Это партнерство, которое длится уже 15 лет, будет включать отдельный аспект, посвященный любительскому футболу и арбитрам.

"За 15 лет партнерства между Nike и FFF мы гордимся тем, чего мы достигли вместе. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего партнерства", - говорится в заявлении Nike.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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