Федерация футбола Франции подписала новое соглашение с Nike

Nike подписал новый 10-летний контракт с Французской футбольной ассоциацией, компания продолжает поставлять форму для национальной сборной до 2034 года.

Это партнерство, которое длится уже 15 лет, будет включать отдельный аспект, посвященный любительскому футболу и арбитрам.