Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерация футбола Франции подписала новое соглашение с Nike
Nike продлил сотрудничество со сборной до 2034 года
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Nike подписал новый 10-летний контракт с Французской футбольной ассоциацией, компания продолжает поставлять форму для национальной сборной до 2034 года.
Это партнерство, которое длится уже 15 лет, будет включать отдельный аспект, посвященный любительскому футболу и арбитрам.
"За 15 лет партнерства между Nike и FFF мы гордимся тем, чего мы достигли вместе. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего партнерства", - говорится в заявлении Nike.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Черноморец - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Противостояния Лунина с конкурентом в Реале не будет. Куртуа не поедет с Бельгией на Евро-2024
- Лунин отреагировал на ничью Реала с Баварией
- Матч ЛЧ между Боруссией Д и ПСЖ признан немецкими властями опасным
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн