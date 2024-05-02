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Реймс уволил главного тренера Уильяма Стилла

Франция

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Реймс уволил главного тренера Уильяма Стилла

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня руководство французского клуба "Реймс" решило уволить своего главного тренера Уилла Стилла и его помощника Николаса Стилла. В последних пяти поединках Лиги 1 "красно-белые" добыли лишь два очка, а в турнирной таблице находятся на 11-й позиции.

"Я хотел бы поблагодарить "Стад де Реймс", президента Кайо и Матье Лакуру за предоставленную мне уникальную возможность и за поддержку на протяжении всего моего пребывания здесь. Я буду вечно благодарен "Стад де Реймс" и всем, кто так или иначе связан с клубом. В частности, я хотел бы поблагодарить всех игроков, с которыми я работал, весь технический, спортивный, аналитический и медицинский персонал, а также стюардов и, прежде всего, болельщиков этого фантастического клуба", - заявил Уилл Стилл после увольнения.

Напомним, что бельгиец возглавлял "Реймс" с октября 2022 года. Поскольку у Стилла тогда не было лицензии УЕФА Про, "Реймс" был вынужден платить штраф по 25 000 евро за каждый матч, когда им руководил бельгиец. Кроме того, именно в прошлом сезоне французский клуб вместе с ним имели серию в 18 матчей без поражений во всех турнирах.

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Реймс Уильям Стилл
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Источник:
Реймс
Опубликовал: Александр Гресь
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