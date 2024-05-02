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Защитник ПСЖ пропустит Евро-2024 из-за травмы
Плохие новости для игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом тайме на 42-й минуте поединка "Боруссия" - "ПСЖ" травмировался защитник парижан Лукас Эрнандес.
Сегодня, 2 мая, игрок прошел медицинское обследование. Врачи подтвердили, что у Лукаса повреждение передней крестообразной связки. Футболист будет прооперирован в ближайшее время.
Ожидается, что футболист пропустит Евро-2024 в составе сборной Франции, а за клуб не будет играть примерно 6 месяцев.
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Источник:the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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