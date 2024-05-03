Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монпелье судится с двумя болельщиками на €500 000 за швыряние петард
Об этом сообщает Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч Лиги 1 между "Монпелье" и "Клермоном", состоявшийся 8 октября, все еще оставляет свой след. Когда "Палладины" вели в счете 4:2, матч пришлось остановить после того, как петарда взорвалась возле вратаря "Клермона" Мори Диава, которого позже эвакуировали на носилках.
Матч был переигран за закрытыми дверями на "Ла Моссон" в конце ноября (ничья 1:1), но "Монпелье" потерял очко в турнирной таблице по решению дисциплинарного комитета LFP. По информации издания, адвокат "MHSC" назвал общую сумму убытков в размере 515 000 евро. Эта сумма включает расходы на организацию переигровки за закрытыми дверями, частичное закрытие трибун на два матча и, прежде всего, недополученные клубом телевизионные права.
"Монпелье" требует более миллиона евро от двух своих болельщиков, которых обвиняют в причастности к беспорядкам. Суд вынесет свое решение 16 мая.
Популярное сейчас
- Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Павлюк: Россия имеет план захвата Харькова и Сум
- Таблица коэффициентов УЕФА. Греция наращивает отрыв от Украины. Уже почти пять баллов
- ПСЖ не планирует отдавать в аренду своего опорника, который стоит 60 млн евро
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО