Монпелье судится с двумя болельщиками на €500 000 за швыряние петард

Матч Лиги 1 между "Монпелье" и "Клермоном", состоявшийся 8 октября, все еще оставляет свой след. Когда "Палладины" вели в счете 4:2, матч пришлось остановить после того, как петарда взорвалась возле вратаря "Клермона" Мори Диава, которого позже эвакуировали на носилках.

Матч был переигран за закрытыми дверями на "Ла Моссон" в конце ноября (ничья 1:1), но "Монпелье" потерял очко в турнирной таблице по решению дисциплинарного комитета LFP. По информации издания, адвокат "MHSC" назвал общую сумму убытков в размере 515 000 евро. Эта сумма включает расходы на организацию переигровки за закрытыми дверями, частичное закрытие трибун на два матча и, прежде всего, недополученные клубом телевизионные права.

"Монпелье" требует более миллиона евро от двух своих болельщиков, которых обвиняют в причастности к беспорядкам. Суд вынесет свое решение 16 мая.