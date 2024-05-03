  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Монпелье судится с двумя болельщиками на €500 000 за швыряние петард
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монпелье судится с двумя болельщиками на €500 000 за швыряние петард

Франция

Об этом сообщает Foot Mercato

Монпелье судится с двумя болельщиками на €500 000 за швыряние петард

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч Лиги 1 между "Монпелье" и "Клермоном", состоявшийся 8 октября, все еще оставляет свой след. Когда "Палладины" вели в счете 4:2, матч пришлось остановить после того, как петарда взорвалась возле вратаря "Клермона" Мори Диава, которого позже эвакуировали на носилках.

Матч был переигран за закрытыми дверями на "Ла Моссон" в конце ноября (ничья 1:1), но "Монпелье" потерял очко в турнирной таблице по решению дисциплинарного комитета LFP. По информации издания, адвокат "MHSC" назвал общую сумму убытков в размере 515 000 евро. Эта сумма включает расходы на организацию переигровки за закрытыми дверями, частичное закрытие трибун на два матча и, прежде всего, недополученные клубом телевизионные права.

"Монпелье" требует более миллиона евро от двух своих болельщиков, которых обвиняют в причастности к беспорядкам. Суд вынесет свое решение 16 мая.

По теме
yellow-arrow
Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
yellow-arrow
Защитник ПСЖ пропустит Евро-2024 из-за травмы
yellow-arrow
Реймс уволил главного тренера Уильяма Стилла
Монпелье штраф Клермон (Клермон-Ферран)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости