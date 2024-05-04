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Матч Труа – Валансьен был остановлен. Фанаты бросали на поле файеры, футболисты отвечали тем же – ВИДЕО
У болельщиков лопнуло терпение
Вчерашний матч 36-го тура французской Лиги 2 между "Труа" и "Валансьенном" не был доигран до конца.
Встреча была остановлена на 89-й минуте. Причиной этого стали болельщики, забросавшие поле горящими файерами. Футболисты "Труа" сначала убежали от мест падения, а затем сами начали швырять горящие предметы на трибуны в ответ.
???? Fin de match catastrophique pour le football...#Ligue2BKT pic.twitter.com/MqJNCNPkmm— Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 3, 2024
Такая реакция фанатов была вызвана тем, что "Труа" во второй раз вылетает из своего дивизиона. В прошлом сезоне представители City Group покинули Лигу 1, а в этом сезоне находятся в шаге от третьего дивизиона.
На момент остановки матча была ничья. Это означало, что "Труа" набирает 38 очков и практически лишается шанса на выживание. До спасительного 16-го места за два тура до финиша не хватало шести зачетных пунктов.
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