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Матч Труа – Валансьен был остановлен. Фанаты бросали на поле файеры, футболисты отвечали тем же – ВИДЕО

Франция

У болельщиков лопнуло терпение

Матч Труа – Валансьен был остановлен. Фанаты бросали на поле файеры, футболисты отвечали тем же – ВИДЕО

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Вчерашний матч 36-го тура французской Лиги 2 между "Труа" и "Валансьенном" не был доигран до конца.

Встреча была остановлена ​​на 89-й минуте. Причиной этого стали болельщики, забросавшие поле горящими файерами. Футболисты "Труа" сначала убежали от мест падения, а затем сами начали швырять горящие предметы на трибуны в ответ.

Такая реакция фанатов была вызвана тем, что "Труа" во второй раз вылетает из своего дивизиона. В прошлом сезоне представители City Group покинули Лигу 1, а в этом сезоне находятся в шаге от третьего дивизиона.

На момент остановки матча была ничья. Это означало, что "Труа" набирает 38 очков и практически лишается шанса на выживание. До спасительного 16-го места за два тура до финиша не хватало шести зачетных пунктов.

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Труа Валансьен City Football Group
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Источник:
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Опубликовал: Максим Кучер
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