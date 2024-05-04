Лига 1. Мец - Ренн 2:3. Гол и ассист Микаутадзе не спасли хозяев от поражения

Учитывая положение в турнирной таблице, "темно-бордовые" должны были побеждать гостей, чтобы отдалиться от зоны вылета. Первые пятнадцать минут встречи выдались нелегкими для хозяев поля - лишь 30% владения мячом и несколько ударов допустили в сторону собственных ворот. Но дальше события на "Стад Сен-Симфорьен" начали развиваться интереснее.

Сначала форвард "Мец" Жорж Микаутадзе, после передачи от Абли Джеллоу, перебросил капитана гостей Стива Манданда, который ошибся при выходе из ворот и открыл счет в поединке. Для грузина это уже 12 гол во французском чемпионате. Впрочем, меньше чем через десять минут "Ренн" отыгрался. После навеса в штрафную от Мартена Терье, Амин Гуири неуклюже пробил по мячу, который рикошетом от защитника Кристофа Эреля закатился в угол ворот хозяев. Далее "Ренн" мог дважды забивать в ворота "Мец", но спасал голкипер хозяев Александр Укиджа. Впрочем, в конце первой половины Микаутадзе смог отличиться ассистом: после неудачной игры в воздухе от Артура Теата, грузин прострелил в сторону вратарской, где первым на мяче был Папа Диалло.

Второй тайм заставил подопечных Жульена Стефана действовать более открыто, но хозяева не давали им возможности играть в собственной штрафной. Кроме того, Диалло был близким сделать дубль. На 68-й минуте во время контратаки, вингер "Мец" пробил в верхний угол ворот, но от пропущенного гола спас Артур Теат. И тут же в следующей атаке "Ренн" заработал пенальти. Капитан хозяев Исмаэль Траоре сфолил в собственной штрафной над Арно Калимуэндо, а одиннадцатиметровый реализовал Бенжамен Бурижо. Казалось, что поединок завершится в ничью, но против этого был Калимуэндо. Уже в дополнительное время французский нападающий забил победный мяч после передачи от Бертуги Йилдирима. После этого сдали нервы у Микаутадзе и был удален с поля за фол над Калимуэндо.

Поражение "Мец" будет оставлять команду на 16-й позиции и учитывая сегодняшнюю победу "Гавра" над "Страсбургом", у подопечных Ласло Белени не так много шансов остается на сохранение прописки. "Ренн" благодаря своей победе поднимается на промежуточное 7-е место и сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

Лига 1. 32-й тур

Мец, Стад Сен-Симфорьен

Мец - Ренн 2:3

Голы: Микаутадзе 17, Диалло 45 - Гуири 23, Бурижо 73, Калимуэндо 90+3

Предупреждения: Траоре, Эрель - Трюффер, Теат, Калимуэндо

Удаление: Микаутадзе 90+5



Мец: Укиджа, Колин, Траоре, Эрель, Канде, Камара (Сабали, 87), Н'Дорам, Атта (Жан Жак, 87), Джеллоу (ван ден Керкгоф, 84), Микаутадзе, Диалло (Зе, 87)

Ренн: Манданда, Сейду (Г. Дуэ, 68), Ву, Теат, Трюффер, Бурижо, Матусива, Д. Дуэ (И. Салах, 87), Терье (Ле Фе, 60), Гуири (Йилдирим, 68), Калимуэндо