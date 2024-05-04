Лига 1. Монако мчит в ЛЧ, Гавр отрывается от зоны вылета

"Монако" уверенно движется к тому, чтобы впервые с сезона 2018/19 сыграть на групповом этапе Лиги Чемпионов. В субботу подопечные Адольфа Хюттера выиграли 5-й матч в 6-ти последних турах, перечеркнув неудачу против "Лиона" на минувших выходных. Успех против "Клермона" гарантировал ещё один блестящий перфоманс их капитана.

Сегодня Бен Йеддер снова оформил дубль. В придачу к двум голам 33-летний форвард также ассистировал Брелю Эмболо на его первый гол после травмы крестообразных связок колена. Ещё один мяч в ворота "Клермона" провёл Минамино.

Теперь у "монегасков" +10 от ближайшего преследователя топ-4 и 6 очков отрыв от четвёртого места. У конкурентов остаётся по игре в запасе, но учитывая календарь ("Монпелье" и "Нант") на финише и имеющийся перевес, "Монако" фактически гарантировал себе финиш в топ-3.

Ранее "Гавр" неожиданно прихлопнул "Страсбур" благодаря дублю Яссина Кехты. Марокканец провёл два своих дебютных гола в Лиге 1 одинаковым способом – ударами головой после навесов Казимира справа. Подопечные Виейра были на порядок хуже, но немного потревожили хозяев голом Гильбера с углового. После чего уже Андре Айю в компенсированное время снял все вопросы, восстановив перевес в два гола.

"Гавр" таким образом отдаляется от зоны вылета ровно на три пункта. Новичку ничего не гарантировано, ведь впереди два сложных матча против "Ниццы" и "Марселя". Но фаворитами на вылета они точно не являются.

Лига 1. 32-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Клермон 4:1

Голы: Минамино 16, Эмболо 37, Бен Йеддер 57, 87 – Чам 34

Монако: Маецки, Вандерсон (Уаттара, 65), Керер, Синго, Аклиуш (Кайо Энрике, 90), Диатта, Минамино (Кулибали, 90), Камара (Магасса, 86), Фофана, Бен-Йеддер, Эмболо (Балогун, 66)

Клермон: Диав, Зеффан (Жаке, 63), Кофрие (Ожье, 77), Пельмар, Нето, Гастьен, Маньен, Чам, Бела, Виржиниюс (Бушенна, 78), Кье (Николсон, 77)

Гавр, Стад Осеан

Гавр – Страсбур 3:1

Голы: Кехта 24, 65, Айю 90+6 – Гильбер 86

Гавр: Дема, Сальмье, Льорис, Кенку, Опери, Кешта (Эль-Хаджам, 80), Туре, Таргаллин (Кузяев, 80), Казимир (Конфе, 90), Айю, Сабби (Грансир, 90)

Страсбур: Беллааруш, Сеная (Дьон, 62), Гильбер, Перрен, Силла, Делен (Али-Абдалла, 90), Сиссоко, Андрей Сантос (Мванга, 78), Себас (Гамейро, 62), Баква, Эмега