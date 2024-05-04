Лига 1. 32-й тур

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Нант 0:0

На фоне того, как "Монако" в субботу гарантировал себе участие в ЛЧ на следующий сезон, "Бресту", "Лиллю" и "Ницце" осталось разыграть между собой две оставшиеся путёвки. Скажем прямо, 4 очка отставания "орлят" от топ-4 делают их явными аутсайдерами. Так что основная интрига – кому же достанется третья, последнее прямая путёвка в главный турнир Европы.

Долгое время "Брест" шёл вторым, проводя абсолютно сенсационный сезон. Но три осечки в 4 турах привели к тому, что уже "Лилль" по потерянным идёт на бронзу. Обыграют "Лион" в понедельник – и оформят обгон. А учитывая полное отсутствие европейского опыта у подопечных Эрика Руа, с квалификацией у них наверняка возникнут серьёзные трудности.

Сегодня "Брест" прошёл классический тест "большой команды". А именно игра против аутсайдера, который бесцеремонно запарковался у своих ворот, отдал мяч и принялся смотреть футбол. Антуану Комбуаре предъявить за такой подход трудно – всё же "канарейки" всё ещё не гарантировали спасение, и каждое очко для них на вес золота.

И этот тест "Брест" целиком провалил. 70+ процентов владения в каждом из таймов и полная несостоятельность в позиционной атаке. Плюс травмы Дель Кастийо и Ле-Мелу в первой половине полностью добили креатив хозяев.

В первой половине "Брест" столько моментов наловил в контратаках, что не придумал ничего лучшего, чем прибавить в осторожности розыгрышей после перерыва. А потому шансов увидеть голы у болельщиков на "Стад Франсис Ле Бле" было немного. 0:0. Теперь ход Фонсеки.

Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу (Мартен, 28), Дель Кастийо (Перейра Лаже, 41), Маньетти, Камара (Думбия, 74), Мунье (Ле Дуарон, 74), Сатриано

Нант: Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Джемерт, Дюверн (Амьян, 80), Сиссоко, Мутуссами (Чиривелья, 71), Коко (Коцца, 90), Кадевере, Аблин (Мохамед, 72), Траоре (Молле, 71)