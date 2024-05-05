Мбаппе – о матче против Боруссии Д: Мы уверены, что отыграем разницу и выйдем в финал

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал настройки команды на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд.

“Команда очень спокойная. Мы уверены, что отыграем разницу и выйдем в финал. Думаю, все получится, я уже готовлюсь к этому. Я приеду на матч в хорошем настроении, готов защищать цвет своей команды и вывести нас в финал”, - сказал Мбаппе.