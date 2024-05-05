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Мбаппе – о матче против Боруссии Д: Мы уверены, что отыграем разницу и выйдем в финал
Готов вывести свою команду в следующий раунд
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал настройки команды на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд.
“Команда очень спокойная. Мы уверены, что отыграем разницу и выйдем в финал. Думаю, все получится, я уже готовлюсь к этому. Я приеду на матч в хорошем настроении, готов защищать цвет своей команды и вывести нас в финал”, - сказал Мбаппе.
Поединок между ПСЖ и "Боруссией" состоится в следующий вторник, 7 мая, в Париже. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.
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