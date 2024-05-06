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Лига 1 потерпела очередной удар. Никто не хочет покупать права на трансляцию матчей

Франция

Canal+ отказался от участия в переговорах с лигой

Лига 1 потерпела очередной удар. Никто не хочет покупать права на трансляцию матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига 1 потерпела очередное фиаско в своей попытке продать права на трансляцию на период с 2024 по 2029 год.

Глава Canal+ Максим Саада подтвердил, что канал не будет участвовать в переговорах с лигой и окончательно развеял слухи о возможном партнерстве с beIN Sports.

"В Лиге 1 каждый день появляются новые слухи. Но одно можно сказать точно: они абсолютно неправдивы. Мы не участвовали в тендере. Мы не участвуем в текущих дискуссиях. У нас нет соглашения с DAZN или beIN Sports", - сказал Максим.

Отказ Canal+ от участия в переговорах - это серьезный удар для LFP. Это делает еще более сложной задачей для лиги найти нового покупателя прав на трансляцию на следующие пять лет.

Лига 1 рискует остаться без ключевого партнера по трансляции, что может оказать негативное влияние на финансы и общую популярность соревнований.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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