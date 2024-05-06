Красная карточка для форварда Меца будет отменена

Красная карточка, показанная нападающему "Меца" Жорж Микаутадзе на последних минутах матча против "Ренна" со счетом 3:2, будет отменена.

Судья Рудди Буке на последних секундах присудил Микаутадзе красную карточку после столкновения с Арно Калимуэндо за пределами поля.

Арбитр даже после просмотра VAR остался при своем решении, которое объявил на поле, что вызвало разочарование ФК "Мец". Однако Буке признал свою ошибку. Как сообщает L'Équipe, судья обратился к LFP - руководящему органу Лиги 1 - с требованием отменить красную карточку.

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