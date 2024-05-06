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Красная карточка для форварда Меца будет отменена

Франция

Судья обратился к LFP - руководящему органу Лиги 1

Красная карточка для форварда Меца будет отменена

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Красная карточка, показанная нападающему "Меца" Жорж Микаутадзе на последних минутах матча против "Ренна" со счетом 3:2, будет отменена.

Судья Рудди Буке на последних секундах присудил Микаутадзе красную карточку после столкновения с Арно Калимуэндо за пределами поля.

Арбитр даже после просмотра VAR остался при своем решении, которое объявил на поле, что вызвало разочарование ФК "Мец". Однако Буке признал свою ошибку. Как сообщает L'Équipe, судья обратился к LFP - руководящему органу Лиги 1 - с требованием отменить красную карточку.

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Ренн Мец Арно Калимуэндо
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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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