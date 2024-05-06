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Маккорт не планирует продавать Марсель, но хочет привлечь дополнительные инвестиции
Фрэнк Маккорт ищет другие пути для того, чтобы привести команду к успеху
Американский бизнесмен Фрэнк Маккорт не собирается продавать футбольный клуб "Марсель".
Несмотря на слухи о том, что Маккорт разочарован результатами команды и готов расстаться с активом, он остается преданным "Олимпику" и стремится привести его к успеху.
Инвесторы из Саудовской Аравии ранее интересовались покупкой клуба, но никаких официальных предложений не поступало.
Хотя Фрэнк не хочет продавать клуб, он готов рассмотреть возможность привлечения внешних инвестиций, чтобы помочь "Марселю" конкурировать с европейскими грандами.
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