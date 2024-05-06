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ПСЖ хочет предложить Доннарумме новый контракт
Переговоры состоятся в конце этого сезона
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма всегда неоднозначно отзывался о "Пари Сен-Жермен", но клуб хочет предложить игроку новый контракт.
Ожидается, что встреча по обсуждению сделки состоится после завершения этого сезона, а также после участия Доннаруммы на Евро-2024.
У Джанлуиджи сейчас контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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