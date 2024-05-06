ПСЖ хочет предложить Доннарумме новый контракт

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма всегда неоднозначно отзывался о "Пари Сен-Жермен", но клуб хочет предложить игроку новый контракт.

Ожидается, что встреча по обсуждению сделки состоится после завершения этого сезона, а также после участия Доннаруммы на Евро-2024.

У Джанлуиджи сейчас контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.