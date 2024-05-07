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Лига 1. Лилль – Лион 3:4. Утраченное счастье Фонсеки

Франция

Лилль остался за пределами топ-3

Лига 1. Лилль – Лион 3:4. Утраченное счастье Фонсеки

Фото: Olympique Lyonnais

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 32-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Лион 3:4

Голы: Диаките 21, 85, Жегрова 37 – Бенрахма 65, Фофана 82, Ляказетт 88, Балде 90+2

Лилль: Шевалье, Сантуш, Диаките, Йоро, Исмаили, Гудмундссон (Кабелла, 58), Бенталеб, Языджи (Жегрова, 26; Алессандро, 75), Гомес, Харальдссон, Дэвид

Лион: Антони Лопеш, Мата, Чалета-Цар, О'Брайен, Тальяфико (Мэйтленд-Найлз, 46), Матич (Шерки, 68), Толиссо (Мангаля, 67), Какре, Бенрахма (Фофана, 67), Ляказетт, Нуама (Балде, 79)

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.05.2024 в 00:12
З якої радості? Хіба вже чемпіонат завершився?...
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.05.2024 в 00:12
З якої радості? Хіба вже чемпіонат завершився?...
Ответить
0
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