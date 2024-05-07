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Перестрелка в матче Лиги 1. Лилль - Лион 3:4. Обзор матча и видео голов
Лион в конце матча вырывает победу
Фото: twitter.com/OL
В матче 32-го тура французской Лиги 1 состоялся матч "Лилль" - "Лион", который закончился победой "провансальцев со счетом 3:4.
Сейчас "Лион" после не совсем удачного старта чемпионата находится на 7-м месте в турнирной таблице Лиги 1. Хотя на старте кампании 2023/2024 "провансальцы" были в зоне вылета, у них в первых 13 матчах 8 поражений, 4 ничьих и 1 победа.
Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Франции "Лилль" - "Лион".
Вильнев-д'Аск. "Стад Пьер Моруа".
"Лилль" - "Лион" 3:4
Голы (гол): Диаките (21', 85'), Жегрова (37'), Бенрахма (65'), Фофана (82'), Ляказетт (88'), Балде (90+2')
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