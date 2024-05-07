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Лопеш: Зрелищные матчи - это вредно для сердца, но главное, что набрали три очка
Комментарий вратаря Лиона после матча с Лиллем
После матча "Лион" - "Лилль", который закончился сумасшедшей перестрелкой 3:4 в пользу гостей, вратарь "провансальцев" дал комментарий:
"У нас был достаточно сложный первый тайм, нам не хватало многого. Я думаю, что перерыв был очень своевременным. Что нам нужно сделать сейчас, так это облегчить себе жизнь. Зрелищные матчи - это хорошо, но для сердца это не так хорошо. Но главное, что мы набрали три очка и движемся вперед. До конца чемпионата у нас еще есть две великолепные игры. Нам нужно сделать счет 6/6, чтобы продолжать идти дальше".
Подметим, что на моменты 65-й минуты "Лион" уступал со счетом 2:0, но матч закончился победой гостей со счетом 3:4.
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