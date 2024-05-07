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Саж: Я думаю, что это благодаря опыту, который мы получили в начале сезона, мы смогли победить

Франция

Комментарий главного тренера Лиона после матча с Лиллем

Саж: Я думаю, что это благодаря опыту, который мы получили в начале сезона, мы смогли победить

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После безумного матча "Лион" - "Лилль", который закончился перестрелкой 3:4 в пользу гостей, главный тренер "провансальцев" дал комментарий:

"Я думаю, что это благодаря опыту, который мы получили с тех пор, как нам сказали, что с 7 очками мы не сможем остаться в Лиге 1. Мы перешли от болезненного состояния к чему-то очень праздничному. Сегодня, в перерыве, мы полагаемся на эти вещи, чтобы перезарядить и зарядить команду энергией. Оказывается, у этой команды есть ресурсы, а у игроков есть желание идти и достигать поставленных целей. А главное, они могут сделать это вместе. Важную роль сыграли игроки, которые вернулись.

Напомним, что "Лион" на данный момент занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1. "Провансальцы" за 32 тура одержали 14 побед, 5 ничьих и 13 поражений.

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Источник:
Официальный сайт
Опубликовал: Андрей Мартыник
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