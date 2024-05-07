Саж: Я думаю, что это благодаря опыту, который мы получили в начале сезона, мы смогли победить

После безумного матча "Лион" - "Лилль", который закончился перестрелкой 3:4 в пользу гостей, главный тренер "провансальцев" дал комментарий:

"Я думаю, что это благодаря опыту, который мы получили с тех пор, как нам сказали, что с 7 очками мы не сможем остаться в Лиге 1. Мы перешли от болезненного состояния к чему-то очень праздничному. Сегодня, в перерыве, мы полагаемся на эти вещи, чтобы перезарядить и зарядить команду энергией. Оказывается, у этой команды есть ресурсы, а у игроков есть желание идти и достигать поставленных целей. А главное, они могут сделать это вместе. Важную роль сыграли игроки, которые вернулись.