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Полиция провела обыск в штаб-квартире футбольного клуба Руан
Президента подозревают в злоупотреблении корпоративными активами
FC Rouen
Во вторник полиция провела обыск в штаб-квартире клуба третьей Лиги Франции "Руан" и дома его президента Шарля Маарека.
Обыск проводился в связи с подозрением в злоупотреблении корпоративными активами. Полиция интересовалась спонсорскими соглашениями, которые якобы были подписаны Маареком, но не привели к выплате обещанных средств.
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"Как вы можете видеть, я не нахожусь под стражей в полиции", - так отреагировал на эту ситуацию Маарек.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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