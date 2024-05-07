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Полиция провела обыск в штаб-квартире футбольного клуба Руан

Франция
Обновлено

Президента подозревают в злоупотреблении корпоративными активами

Полиция провела обыск в штаб-квартире футбольного клуба Руан

FC Rouen

Новина українською

Во вторник полиция провела обыск в штаб-квартире клуба третьей Лиги Франции "Руан" и дома его президента Шарля Маарека.

Обыск проводился в связи с подозрением в злоупотреблении корпоративными активами. Полиция интересовалась спонсорскими соглашениями, которые якобы были подписаны Маареком, но не привели к выплате обещанных средств.

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"Как вы можете видеть, я не нахожусь под стражей в полиции", - так отреагировал на эту ситуацию Маарек.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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