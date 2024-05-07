Полиция провела обыск в штаб-квартире футбольного клуба Руан

Во вторник полиция провела обыск в штаб-квартире клуба третьей Лиги Франции "Руан" и дома его президента Шарля Маарека.

Обыск проводился в связи с подозрением в злоупотреблении корпоративными активами. Полиция интересовалась спонсорскими соглашениями, которые якобы были подписаны Маареком, но не привели к выплате обещанных средств.

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