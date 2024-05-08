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К полузащитнику Ренна проявляют интерес несколько клубов Европы

Франция

Об этом сообщает TBR Football

К полузащитнику Ренна проявляют интерес несколько клубов Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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18-летний Дезире Дуэ дебютировал в составе "Ренна" в 2022 году и зарекомендовал себя как большой талант Лиги 1. Атакующий полузащитник своей игрой не мог не привлечь внимание различных топ-клубов Европы.

"Барселона", "Атлетико Мадрид", "Наполи" и "Боруссия Дортмунд" внимательно следят за французом, считая его одним из лучших перспективных игроков в Европе. Кроме того, к этим клубам также присоединились "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", которые тоже проявляют интерес к Дезире Дуэ. У игрока "Ренна" контракт рассчитан до лета 2026 года, а его стоимость, по данным transfermarkt, составляет 20 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Дезире Дуэ провел 41 матч, где отметился 4 голами и 6 передачами.

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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Александр Гресь
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