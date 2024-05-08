Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Красная карточка для форварда Меца отменена
Микаутадзе сможет сыграть против Страсбура в эти выходные
Getty Images/Global Images Ukraine
Красная карточка, показанная нападающему "Меца" Жоржу Микаутадзе на последних минутах матча против "Ренна", отменена.
Арбитр Рудди Буке признал свою ошибку и судья обратился к LFP - руководящему органу Лиги 1 - с требованием отменить красную карточку.
LFP прислушался к совету Буке, и теперь Микаутадзе сможет сыграть против "Страсбура" в эти выходные.
Напомним, что судья Рудди на последних секундах присудил Микаутадзе красную карточку после столкновения с Арно Калимуэндо за пределами поля.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид – Бавария. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов на 08.05.2024
- ВСУ отреагировали на задержание футболиста Хуста работниками ТЦК
- Экс-звезда Динамо летом завершит карьеру
- Президент ПСЖ - о матче полуфинала ЛЧ: Пожалуй, это самый важный поединок с момента моего прихода
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Комментарии 1