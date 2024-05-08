Официально: Красная карточка для форварда Меца отменена

Красная карточка, показанная нападающему "Меца" Жоржу Микаутадзе на последних минутах матча против "Ренна", отменена.

Арбитр Рудди Буке признал свою ошибку и судья обратился к LFP - руководящему органу Лиги 1 - с требованием отменить красную карточку.

LFP прислушался к совету Буке, и теперь Микаутадзе сможет сыграть против "Страсбура" в эти выходные.

Напомним, что судья Рудди на последних секундах присудил Микаутадзе красную карточку после столкновения с Арно Калимуэндо за пределами поля.