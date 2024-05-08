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Официально: Красная карточка для форварда Меца отменена

Франция
Обновлено

Микаутадзе сможет сыграть против Страсбура в эти выходные

Официально: Красная карточка для форварда Меца отменена

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Красная карточка, показанная нападающему "Меца" Жоржу Микаутадзе на последних минутах матча против "Ренна", отменена.

Арбитр Рудди Буке признал свою ошибку и судья обратился к LFP - руководящему органу Лиги 1 - с требованием отменить красную карточку.

LFP прислушался к совету Буке, и теперь Микаутадзе сможет сыграть против "Страсбура" в эти выходные.

Напомним, что судья Рудди на последних секундах присудил Микаутадзе красную карточку после столкновения с Арно Калимуэндо за пределами поля.

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Страсбур Рудди Буке Мец Жорж Микаутадзе
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Источник:
.get footbalІ news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харьков)
08.05.2024 в 18:23
У Франції є справедливість.... Надіємось, що років через 30-40 так буде й у нас !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
08.05.2024 в 18:23
У Франції є справедливість.... Надіємось, що років через 30-40 так буде й у нас !
Ответить
0
0

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