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Легендарный французский футболист посоветовал Мбаппе, где продолжить карьеру

Франция
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Точно не мадридский Реал

Легендарный французский футболист посоветовал Мбаппе, где продолжить карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда сборной Франции Марсель Десайи дал неожиданный совет форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе, где продолжить карьеру.

"Я не уверен, что "Реал Мадрид" является идеальным местом для Мбаппе. На левом фланге есть Винисиус, игрок, который продемонстрировал большой потенциал, а также Джуд Беллингем. Мбаппе не будет там номером один. Если говорить о футбольном бизнесе, я бы уехал в Саудовскую Аравию за 350 миллионов евро в год и вернулся бы в следующем сезоне".

Этим летом у Мбаппе заканчивается контракт с "ПСЖ", и он покинет парижский клуб на правах свободного агента. Наиболее вероятным местом для продолжения карьеры игрока является "Реал".

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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