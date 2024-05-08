Легендарный французский футболист посоветовал Мбаппе, где продолжить карьеру

Легенда сборной Франции Марсель Десайи дал неожиданный совет форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе, где продолжить карьеру.

"Я не уверен, что "Реал Мадрид" является идеальным местом для Мбаппе. На левом фланге есть Винисиус, игрок, который продемонстрировал большой потенциал, а также Джуд Беллингем. Мбаппе не будет там номером один. Если говорить о футбольном бизнесе, я бы уехал в Саудовскую Аравию за 350 миллионов евро в год и вернулся бы в следующем сезоне".