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Макрон продолжает давить на Реал для того, чтобы тот отпустил своих игроков на Олимпиаду
Макрон хочет видеть Килиана Мбаппе на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее Килиана Мбаппе остается неопределенным, хотя ходят слухи, что он покинет "Пари Сен-Жермен" в конце сезона ради перехода в "Реал Мадрид". В феврале появились сообщения о том, что французский нападающий уже уведомил клуб и товарищей по команде о своем решении.
Но этот трансфер, похоже, помешает Мбаппе осуществить свою мечту и сыграть за сборную Франции на летних Олимпийских играх в Париже. "Реал" объяснил Французской футбольной федерации (FFF), что не отпустит своих игроков на турнир.
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет видеть Килиана Мбаппе на Олимпиаде. Французские власти делают все, чтобы убедить клубы отпустить своих игроков. А сегодня, 9 мая, на пресс-конференции Макрон заявил, что пытается повлиять на эту ситуацию.
"Я надеюсь, что Мбаппе сыграет на Олимпиаде. В любом случае, я оказал максимальное давление на его так называемый будущий клуб".
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