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Опорник Бреста выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Франция
Обновлено

Игроку нужна операция

Опорник Бреста выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник "Бреста" Пьер Лис-Мелу пропустит остаток сезона из-за травмы.

Игрок получил повреждение малоберцовой кости в матче против "Нанта". Пьер вскоре будет прооперирован.

Кроме того, что Лис-Мелу пропустит остаток сезона, он также может не быть готов к началу предсезонной подготовки.

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Пьер в этом сезоне Лиги 1 забил 4 гола в 29 матчах.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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