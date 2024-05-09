Опорник Бреста выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Опорный полузащитник "Бреста" Пьер Лис-Мелу пропустит остаток сезона из-за травмы.

Игрок получил повреждение малоберцовой кости в матче против "Нанта". Пьер вскоре будет прооперирован.

Кроме того, что Лис-Мелу пропустит остаток сезона, он также может не быть готов к началу предсезонной подготовки.

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Пьер в этом сезоне Лиги 1 забил 4 гола в 29 матчах.