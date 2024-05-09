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Стала известна дата, когда ПСЖ проведет церемонию прощания с Мбаппе

Франция
Обновлено

12 мая

Стала известна дата, когда ПСЖ проведет церемонию прощания с Мбаппе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе уже определено. Сегодня, 9 мая, стала известна дата, когда парижский клуб попрощается со своим форвардом.

Церемония прощания "ПСЖ" с Мбаппе состоится в это воскресенье, 12 мая, во время матча 33-го тура Лиги 1 против "Тулузы".

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с лета 2018 года. Парижский клуб купил его у "Монако" за 180 миллионов евро.

Ожидается, что по окончании сезона французский форвард станет свободным агентом и подпишет контракт с мадридским "Реалом".

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Источник:
leparisien
Опубликовал: Екатерина Власова
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