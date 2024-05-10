Источник: Окружение Кварацхелии контактировало с представителями европейского гранда

Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабриса Хокинса, окружение грузинского футболиста уже провело встречу с представителями "Пари Сен-Жермен" о потенциальном трансфере в летнее трансферное окно.

По информации источника, сам Хвича весьма польщён интересом со стороны парижского клуба, однако на данный момент стороны ещё не пришли к конкретному соглашению.

На счету Кварацхелии 10 забитых мячей и 9 результативных передач в 42 матчах текущего сезона во всех турнирах.