Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Окружение Кварацхелии контактировало с представителями европейского гранда
Хвича всё ближе к переезду в Париж
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру во французской Лиге 1.
Как сообщает журналист RMC Sport Фабриса Хокинса, окружение грузинского футболиста уже провело встречу с представителями "Пари Сен-Жермен" о потенциальном трансфере в летнее трансферное окно.
По информации источника, сам Хвича весьма польщён интересом со стороны парижского клуба, однако на данный момент стороны ещё не пришли к конкретному соглашению.
На счету Кварацхелии 10 забитых мячей и 9 результативных передач в 42 матчах текущего сезона во всех турнирах.
????Paris est bien intéressé par Khvicha Kvaratskhelia ????????— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) May 9, 2024
????L’ailier est très sensible à l’intérêt du PSG. Les dirigeants parisiens ont rencontré son entourage.
????Pas d’accord avec Naples pour le moment pic.twitter.com/2GMDoQUoTe
Популярное сейчас
- Байер все еще неверлузен, позор Астон Виллы, контракт Лунина и новый клуб для Довбика. Главные новости за 9 мая
- Чудо, ценой в финал. Байер — Рома 2:2. Видео голов и обзор матча
- Байер установил новый рекорд среди европейских команд
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО