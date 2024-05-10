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Источник: Окружение Кварацхелии контактировало с представителями европейского гранда

Франция
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Хвича всё ближе к переезду в Париж

Источник: Окружение Кварацхелии контактировало с представителями европейского гранда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабриса Хокинса, окружение грузинского футболиста уже провело встречу с представителями "Пари Сен-Жермен" о потенциальном трансфере в летнее трансферное окно.

По информации источника, сам Хвича весьма польщён интересом со стороны парижского клуба, однако на данный момент стороны ещё не пришли к конкретному соглашению.

На счету Кварацхелии 10 забитых мячей и 9 результативных передач в 42 матчах текущего сезона во всех турнирах.

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Опубликовал: Александр Бураков
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