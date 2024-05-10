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ПСЖ представил новую форму на следующий сезон без Мбаппе

Франция
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Ещё один признак грядущего ухода

ПСЖ представил новую форму на следующий сезон без Мбаппе

France 24

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" опубликовал в социальных сетях видеопрезентацию домашнего комплекта формы на сезон-2024/25.

Сообщается, что впервые новую форму игроки "ПСЖ" примеряют 12 мая, в матче 32-го тура Лиги 1 против "Тулузы".

Стоит отметить отсутствие при съёмках ролика главной звезды парижского клуба - Килиана Мбаппе.

Напомним, срок действующего соглашения Килиана с парижанами рассчитан до лета 2024 года.

Ранее стала известна дата, когда "ПСЖ" проведет церемонию прощания с Мбаппе.

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Опубликовал: Александр Бураков
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