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ПСЖ представил новую форму на следующий сезон без Мбаппе
Ещё один признак грядущего ухода
France 24
"Пари Сен-Жермен" опубликовал в социальных сетях видеопрезентацию домашнего комплекта формы на сезон-2024/25.
Сообщается, что впервые новую форму игроки "ПСЖ" примеряют 12 мая, в матче 32-го тура Лиги 1 против "Тулузы".
Стоит отметить отсутствие при съёмках ролика главной звезды парижского клуба - Килиана Мбаппе.
Напомним, срок действующего соглашения Килиана с парижанами рассчитан до лета 2024 года.
Ранее
✨????— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 10, 2024
❤️???? #ICICESTPARIS | #AI
pic.twitter.com/pAr9RvhGnS
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