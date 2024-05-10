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Эпоха Мбаппе в ПСЖ завершается. Игрок опубликовал прощальное видео

Франция
Обновлено

Но будущее игрока останутся неопределенным

Эпоха Мбаппе в ПСЖ завершается. Игрок опубликовал прощальное видео

France 24

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Будущее форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе уже определено. 10 мая игрок опубликовал в социальных сетях видео, в котором рассказывает о прощальной игре и о том, что окончательно покидает французский клуб.

"Привет всем. Это Килиан. Я хочу поговорить с вами. Я обещал, что сделаю это, когда придет время. Хочу сообщить вам, что это мой последний год в "ПСЖ". Эта история закончится в ближайшие недели", - сказал Мбаппе.

Церемония прощания "ПСЖ" с Мбаппе состоится в это воскресенье, 12 мая, во время матча 33-го тура Лиги 1 против "Тулузы".

С момента перехода из "Монако" в 2018 году Килиан провел 306 игр за французский клуб, в которых забил 255 голов и отдал 108 результативных передач.

Вероятнее всего, что в конце сезона французский форвард станет свободным агентом и подпишет контракт с мадридским "Реалом".

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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