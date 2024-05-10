Лига 1. Ницца приближается к Лиллю, в то время как Брест играет с догами в поддавки

"Брест" продолжает играть в поддавки с "Лиллем", сыграв вничью "Реймсом". Для сенсационной команды Эрика Руа эта четвёртая потеря очков в 5 последних турах. Единственный успех на этом отрезке – безумные 4:5 с "Ренном" две недели назад с победным голом Лилиана Брассье на 6-й компенсированной.

Этим вечером Брассье снова забил со стандарта в добавленное время. Правда, это была первая половина, и гол центрбека лишь сравнял счёт в поединке с "Реймсом". Во второй половине прибавить "Бресту" не удалось, и после вялой 45-минутки команды разошлись с ничьей на табло.

Этот результат преподносит очередной подарок "Лиллю", который даже после 2 поражений в 3 последних турах может завтра подвинуть "Брест" и ворваться в топ-3. Для этого нужно будет обыграть "Нант" на выезде. При этом медлить подопечным Паулу Фонсеки уже некогда, ведь "Ницца" сегодня подобралась к ним вплотную после фирменной победы над "Гавром".

Плюс у "орлят" остаётся матч с ПСЖ в запасе, а в финальном туре "Лилль" примет "Ниццу". Возможно, это будет драматичная битва за последнюю четвёртую путёвку в Лигу Чемпионов. Чтобы обойтись без драмы, "догам" бы лучше снова набрать ход. Как это сделала "Ницца" в последние недели.

"Ницца" сегодня выдала перфоманс лучшего образца старта сезона. В том самом убаюкивающе-эффективном стиле. С ранним и заслуженным голом, с последующим ватокатом и отсутствием контршансов у соперника. Но каким бы муторным не был стиль Фариоли, он и его команда ещё запросто могут залететь в ЛЧ на финишной прямой.

Лига 1. 33-й тур

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Реймс 1:1

Голы: Брассье 45+2 – Мунеци 25

Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо (Амави, 90), Мартен (Браими, 90), Маньетти, Камара (Лебо, 78), Ле Дуарон (Перейра Лаже, 73), Мунье, Сатриано

Реймс: Диуф, Koné (Фоке, 68), Абдельхамид, Агбаду, Акьеме, Теума, Мунеци (Ричардсон, 68), Коне (Стамбули, 46), Ито, Накамура (Хадра, 67), Диаките

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Гавр 1:0

Гол: Бога 12

Ницца: Булка, Менди (Лотомба, 59), Данте, Тодибо, Бар, Сансон (Будауи, 75), Росарио (Ндайшиме, 75), Тюрам, Бога, Моффи (Гессан, 60), Чо (Лаборд, 82)

Гавр: Дема, Санганте, Льорис, Кенку (Кузяев, 82), Опери, Кешта (Грансир, 72), Туре, Таргаллин (Жужу, 82), Сабби (Нгура, 59), Айю, Казимир (Него, 72)