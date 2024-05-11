Гол на 15-й минуте все решил. Ницца - Гавр 1:0. Обзор матча и видео гола

В рамках 33-го тура Лиги 1, был сыгран поединок между "Ницца" - "Гавр". Победу одержала команда Франческо Фариоли, со счетом 1:0.

Напомним, что "Ницца" в нынешнем сезоне продолжает бороться за Лигу Чемпионов.

"Орлта" сейчас занимают 5-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, отставая от 4-го "Лилля" на 1 очко за два тура до конца чемпионата.

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Италии "Ницца" - "Гавр".

Ницца. "Альянс Ривьера".

"Ницца" - "Гавр" 1:0

Гол: Бога (12')



