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Фариоли: Пожалуй, это первый раз в этом сезоне, когда я позволил себе выйти за рамки стандартного уровня празднования и эмоций

Франция
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Комментарий главного тренера о челях "Ниццы"

Фариоли: Пожалуй, это первый раз в этом сезоне, когда я позволил себе выйти за рамки стандартного уровня празднования и эмоций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После матча 33-го тура Лиги 1 "Ницца" - "Гавр" (1:0) главный тренер "орлят" Франческо Фариоли вышел на пресс-конференцию:

"Официальной целью в начале сезона было попасть в топ-6. Сейчас это сделано. Сезон официально был успешным для вашей команды?", - задал вопрос журналист.

"Да. Но, очевидно, со всем, через что мы прошли, мы не хотим останавливаться на этом. С одной стороны, мы все еще можем мечтать или надеяться на лучшее. С другой стороны, мы должны защитить свою позицию, потому что "Ланс" все еще может нас потенциально обогнать. Чемпионат еще не завершился. Как я уже сказал, сегодня вечером мы можем расслабиться и некоторое время наслаждаться этим большим достижением. Пожалуй, это первый раз в этом сезоне, когда я позволил себе выйти за рамки стандартного уровня празднования и эмоций. Но с завтрашнего утра мы начнем готовиться к матчу в среду с таким же желанием, таким же вниманием к деталям, таким же упорным трудом. Так будет до последнего дня, потому что этот клуб того стоит. Этот город заслуживает этого. Его сторонники заслуживают этого. Мы будем выкладывать все как следует до самого конца. 19 мая мы увидим, на каком месте. Но давайте шаг за шагом, вплоть до самого конца" - слова Фариоли.

Напомним, что "Ницца" обеспечила себе попадание в Лигу Европы на следующий сезон. Также они продолжают бороться за Лигу Чемпионов.

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Источник:
Официальный сайт
Опубликовал: Андрей Мартыник
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