Фариоли: Я просто хочу поблагодарить клуб, всех, начиная от председателя и заканчивая охраной. Всех, кто работает в клубе.

После матча 33-го тура Лиги 1 "Ницца" - "Гавр" 1:0, главный тренер "орлят", Франческо Фариоли вышел на пресс-конференцию:

Сегодня вечером вы закрепили финиш в шестерке лидеров и европейский футбол. Игроки и болельщики праздновали достижение. Как чувствуешь себя?

Безусловно, это важная цель для клуба. Не буду скрывать, что в конце матча было немного эмоций, потому что это был долгий сезон, сезон со многими положительными моментами, но есть еще более сложные, со спортивной точки зрения, как а также некоторые конкретные ситуации с точки зрения вне поля, касающиеся команды - и вы знаете, о чем я имею в виду. Сегодня вечером мы думаем о нашем друге Алексисе Беку Беку. Кроме того, я просто хочу поблагодарить клуб, всех, начиная от председателя и заканчивая охраной. Всех, кто работает в клубе. Если мы здесь сегодня вечером, это потому, что мы пережили хорошие и трудные времена, и мы всегда помогали друг другу и держались вместе. Все из нас. Мы пытались улыбаться, даже когда это было нелегко. Сегодня замечательная ночь для OGC Nice, для города Ницца и для болельщиков, которые в этот вечер снова были непревзойденными.

Поздравляем с отбором в Европу в следующем сезоне. В каком Кубке вы бы хотели играть? Сейчас мы работаем с предположения, что хотим услышать эту очень особенную музыку во время наших игр в середине недели. Я думаю, что это самая красивая амбиция. Я был на пресс-конференции два дня назад и использовал ту же картинку: перед нами три двери. Мы открыли первую. Это сохраняет наши шансы услышать эту особую музыку среди недели. Наш следующий матч против чемпионов Франции. Мы очень уважаем их, но также имеем большое желание быть максимально готовыми, большое желание предложить нашим болельщикам больше радости. Опять матч за матчем. Мы получим окончательный ответ на ваш вопрос в следующее воскресенье вечером в Лилле.

Вы хотите остаться в следующем сезоне, чтобы вывести клуб на континентальные соревнования? Мы недавно об этом говорили. На данный момент мы должны думать о нашей главной цели. Об этом я сказал и на предматчевой пресс-конференции. Для нас важно, чтобы вся наша энергия и внимание были сосредоточены на настоящем. Я снова использую изображение пузыря. Сегодня вечером говорить о себе, других людях не имеет смысла. Есть смысл говорить о том, чего достигла эта команда, о клубе и обо всех людях, которые работали над достижением этой первой цели. Теперь у нас есть еще восемь дней упорной работы, чтобы завершить как можно выше.

Напомним, что "Ницца" сейчас занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1 и борется с "Лиллем" за выход в Лигу Чемпионов.