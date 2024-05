За что ПСЖ может получить 2 млн евро от Ромы. Известны подробности

"Рома" должна выплатить дополнительную сумму "ПСЖ" за Леандро Паредеса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, в прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды с "ПСЖ" за туринский "Ювентус", перед стартом этого сезона "Рома" приобрела Леандро на постоянной основе за 2,5 миллиона евро. "Рома" должна выплатить "ПСЖ" 2 миллиона евро, если Леандро Паредес проведет за римлян 80 матчей.

