  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. За что ПСЖ может получить 2 млн евро от Ромы. Известны подробности
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

За что ПСЖ может получить 2 млн евро от Ромы. Известны подробности

Франция

Дело в аргентинском полузащитнике

За что ПСЖ может получить 2 млн евро от Ромы. Известны подробности

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Рома" должна выплатить дополнительную сумму "ПСЖ" за Леандро Паредеса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, в прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды с "ПСЖ" за туринский "Ювентус", перед стартом этого сезона "Рома" приобрела Леандро на постоянной основе за 2,5 миллиона евро. "Рома" должна выплатить "ПСЖ" 2 миллиона евро, если Леандро Паредес проведет за римлян 80 матчей.

Напомним, Паредес перешел в "Рому" в августе 2023 года. В этом сезоне он сыграл 32 игры, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Фариоли: Я просто хочу поблагодарить клуб, всех, начиная от председателя и заканчивая охраной. Всех, кто работает в клубе.
yellow-arrow
Фариоли: Пожалуй, это первый раз в этом сезоне, когда я позволил себе выйти за рамки стандартного уровня празднования и эмоций
yellow-arrow
Гол на 15-й минуте все решил. Ницца - Гавр 1:0. Обзор матча и видео гола
Леандро Паредес Пари Сен-Жермен Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости