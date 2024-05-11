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За что ПСЖ может получить 2 млн евро от Ромы. Известны подробности
Дело в аргентинском полузащитнике
Фото: twitter.com/PSG_inside
"Рома" должна выплатить дополнительную сумму "ПСЖ" за Леандро Паредеса, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По имеющейся информации, в прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды с "ПСЖ" за туринский "Ювентус", перед стартом этого сезона "Рома" приобрела Леандро на постоянной основе за 2,5 миллиона евро. "Рома" должна выплатить "ПСЖ" 2 миллиона евро, если Леандро Паредес проведет за римлян 80 матчей.
???????????????? AS Roma paid €2.5m fee for Leandro Paredes and €2m extra add-ons for PSG will only be triggered if/when he will play 80 games for Roma.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2024
↪️ Renato Sanches will return to PSG after loan and leave the club again in the summer. pic.twitter.com/wMFHMczagD
Напомним, Паредес перешел в "Рому" в августе 2023 года. В этом сезоне он сыграл 32 игры, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
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